Lecture de paysage à Pontaillac – Square de la Trémoille Royan, 7 juin 2025 17:00, Royan.

Charente-Maritime

Début : 2025-06-07 17:00:00

fin : 2025-06-07

2025-06-07

Lire le paysage c’est comprendre les évolutions du territoire, en trouvant des indices visuels qui permettent d’appréhender les évolutions passées voire futures, d’un lieu.

Square de la Trémoille RDV devant le mini-golf de Pontaillac

Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

Reading the landscape means understanding the evolution of a territory, by finding visual clues that allow us to grasp the past and even future evolution of a place.

German :

Die Landschaft zu lesen bedeutet, die Entwicklungen eines Gebietes zu verstehen, indem man visuelle Hinweise findet, die es ermöglichen, die vergangenen oder zukünftigen Entwicklungen eines Ortes zu erfassen.

Italiano :

Leggere il paesaggio significa capire come è cambiato il territorio, trovando indizi visivi che ci aiutano a comprendere come un luogo sia cambiato nel passato e anche nel futuro.

Espanol :

Leer el paisaje significa entender cómo ha cambiado la tierra, encontrando pistas visuales que nos ayuden a comprender cómo ha cambiado un lugar en el pasado e incluso en el futuro.

