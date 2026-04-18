Lecture de paysage Atelier

Juillac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Décodez les paysages de la vallée de la Dordogne. Entre observation, décryptage et croquis, l’atelier vous invite à explorer l’influence de la nature et des activités humaines sur le territoire, le rôle des continuités écologiques et l’évolution des paysages au fil du temps. 14h à Juillac. .

Juillac 33890 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 40 97 73 lamaisonbotanique@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lecture de paysage Atelier

L’événement Lecture de paysage Atelier Juillac a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Castillon-Pujols