Lecture de paysage Atelier Juillac
Lecture de paysage Atelier Juillac samedi 18 avril 2026.
Lecture de paysage Atelier
Juillac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Décodez les paysages de la vallée de la Dordogne. Entre observation, décryptage et croquis, l’atelier vous invite à explorer l’influence de la nature et des activités humaines sur le territoire, le rôle des continuités écologiques et l’évolution des paysages au fil du temps. 14h à Juillac. .
Juillac 33890 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 40 97 73 lamaisonbotanique@gmail.com
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English : Lecture de paysage Atelier
L’événement Lecture de paysage Atelier Juillac a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Castillon-Pujols