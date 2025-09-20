Lecture de paysage au Lac vert Lac Vert Passy

Lecture de paysage au Lac vert Samedi 20 septembre, 17h30 Lac Vert Haute-Savoie

Places limitées. A partir de 10 ans. Réservation conseillée auprès de l’Office de tourisme de Passy. Équipement adapté à la marche et aux conditions météorologiques.

Début : 2025-09-20T17:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

Face au mont-Blanc, niché en pleine montagne, le Lac vert avec sa mystérieuse couleur émeraude intrigue, fascine et inspire. Les guides du patrimoine et la réserve naturelle de Passy vous proposent une lecture géologique, naturaliste, historique et artistique du Lac vert et ses montagnes environnantes.

Lac Vert Chemin des Parchets 74480 Passy Passy 74480 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 58 80 52 Dans un écrin forestier, à proximité du site de Passy Plaine-Joux, le Lac Vert n’usurpe certainement pas son nom…

Un espace naturel exceptionnel accessible à tous, aménagé pour la promenade.

La transparence extraordinaire des eaux permet d’observer au fond du lac une accumulation d’arbres et de végétaux.

Ces éléments, combinés à la présence d’algues bleues, donne au lac sa remarquable couleur vert émeraude où se reflète parfois le Mont-Blanc. Accès aux véhicules à moteur limité du 15 juin au 15 septembre (navettes régulières)

Hors saison : stationnement possible devant le restaurant du Lac Vert.

Journées européennes du patrimoine 2025

Mairie de Passy