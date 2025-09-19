Lecture de paysage contée « Saint-Émilion, mémoire de pierre et d’Hommes » Saint-Emilion Saint-Émilion

30 personnes maximum. Réservation obligatoire. Durée 30 minutes. Gratuit. Rdv : Rue du Couvent.

ÉCOUTER, RESSENTIR, RÊVER SAINT-ÉMILION ! DANS LE CADRE DE L’ÉVÈNEMENT « RÉSURGENCE » DES JOURNÉES DU PATRIMOINE 2025.

Quand le jour s’efface, Saint-Émilion révèle un autre visage — celui d’un paysage façonné par les siècles, où chaque pierre murmure l’écho des grandes figures qui ont marqué son histoire.

Cette lecture de paysage nocturne face à la Tour du Roy vous invite à un voyage sensible, entre réel et imaginaire. D’un promontoire calcaire à une église creusée dans cette roche, des pas d’un ermite aux festivités de la Jurade, c’est toute une mémoire enfouie qui se dévoile.

Dans la pénombre complice de la nuit, entre ombre et lumière, vous serez invités à poser un autre regard sur le patrimoine visible — et invisible — de cette cité exceptionnelle. Une expérience immersive où se mêlent histoire(s), paysages, mémoire et imagination.

– Rendez-vous Rue du Couvent, face à la Tour du Roy

– Visite contée en Français et Gratuite.

