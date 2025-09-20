Lecture de paysage en haut du phare Phare du Cap Ferret Lège-Cap-Ferret

Lecture de paysage en haut du phare 20 et 21 septembre Phare du Cap Ferret Gironde

Entrée libre et gratuite.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Grimpez au sommet du phare avec un agent du Parc naturel marin pour apprendre à lire les paysages du Bassin d’Arcachon.

Au pied du phare, découvrez la biodiversité marine à travers des animations ludiques et pédagogiques.

Le premier phare date de 1836. Détruit en 1944, il est reconstruit de 1946 à 1948 approximativement sur les mêmes plans que le précédent. Il se présente sous la forme d'une tour légèrement tronconique avec partie supérieure de forme dodécagonale surmontée d'un couronnement circulaire en maçonnerie de pierres apparentes. La partie supérieure est peinte en rouge, le reste en blanc. Le soubassement donnant accès au phare a été complété à l'arrière par une salle des machines rectangulaire et reliée au phare par un couloir. La porte d'entrée est surmontée d'un fronton reprenant les dates de construction des deux phares 1840 et 1947, encadrant un bas-relief représentant un navire, un poisson et l'étoile des phares. Le hall d'entrée est orné de mosaïques signées Labouret représentant le bassin d'Arcachon et la presqu'île du Cap Ferret. Deux bustes de Beauchamps-Beaupré et Fresnel complètent le décor. Un ascenseur donne accès à l'ancienne salle de service.

