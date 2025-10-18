Lecture de paysages Quimperlé à 360° Église Notre-Dame de l’Assomption Quimperlé
Église Notre-Dame de l’Assomption Place Saint-Michel Quimperlé Finistère
Début : 2025-10-18 14:00:00
fin : 2025-10-18 17:00:00
2025-10-18
Dans le cadre des Journées nationales de l’architecture, la Ville propose de découvrir Quimperlé vue du ciel (ou presque) pour un tour d’horizon à 360° des principaux édifices, de ses rues et ruelles, parcs et jardins en grimpant en haut du clocher de l’église Notre-Dame de l’Assomption. Une vision architecturale de la ville qui prend de la hauteur !
Visites commentées par petits groupes.
Réservations fortement conseillées. .
