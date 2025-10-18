Lecture de paysages Quimperlé à 360° Église Notre-Dame de l’Assomption Quimperlé

Église Notre-Dame de l’Assomption Place Saint-Michel Quimperlé Finistère

Dans le cadre des Journées nationales de l’architecture, la Ville propose de découvrir Quimperlé vue du ciel (ou presque) pour un tour d’horizon à 360° des principaux édifices, de ses rues et ruelles, parcs et jardins en grimpant en haut du clocher de l’église Notre-Dame de l’Assomption. Une vision architecturale de la ville qui prend de la hauteur !

Visites commentées par petits groupes.

Réservations fortement conseillées. .

Église Notre-Dame de l’Assomption Place Saint-Michel Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 37 44

