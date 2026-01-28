Lecture de poèmes d’Anjela Duval

Café librairie Biocoop Audierne Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 15:30:00

fin : 2026-02-28 17:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Lecture poétique Rencontre avec Anjela Duval

Le café-librairie de la Biocoop d’Audierne vous invite à découvrir l’œuvre d’Anjela Duval, grande voix de la poésie bretonne.

À travers une lecture de ses poèmes, accompagnée musicalement, venez découvrir ou redécouvrir une femme libre, engagée et profondément enracinée dans sa terre.

Anjela Duval chantait la Terre, la langue bretonne, son pays et la liberté, avec une parole simple, puissante et indocile.

Une rencontre sensible entre poésie et musique, pour faire résonner aujourd’hui encore une œuvre essentielle.

Un moment de partage, de mémoire et d’émotion à ne pas manquer. .

Café librairie Biocoop Audierne Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 98 64 89 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lecture de poèmes d’Anjela Duval

L’événement Lecture de poèmes d’Anjela Duval Audierne a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz