Lecture de Poèmes Médiathèque de Landrais Landrais

Médiathèque de Landrais 1 Place de la Mairie Landrais

Début : 2026-03-14 15:30:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Dans le cadre du Printemps des poètes, la Médiathèque de Landrais vous propose des lectures de poèmes avec la participation de Rose K. poète.

Ces lectures seront suivies d’une collation offerte.

Médiathèque de Landrais 1 Place de la Mairie Landrais 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 42 19 96 bibli.landrais@orange.fr

