Lecture de poésie de Michèle Laforest Bibliothèque Multimédia Guéret

Lecture de poésie de Michèle Laforest

Lecture de poésie de Michèle Laforest Bibliothèque Multimédia Guéret samedi 28 mars 2026.

Lecture de poésie de Michèle Laforest

Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-03-28

Lecture de poésie de Michèle Laforest, extraits de Le Chemin des cladonies et de l’espoir de l’embellie , organisée par la biblioposte d’Ajain.   .

Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lecture de poésie de Michèle Laforest

L’événement Lecture de poésie de Michèle Laforest Guéret a été mis à jour le 2026-03-02 par Creuse Tourisme