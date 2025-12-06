Lecture de poésie Julie Nakache et Stenka Morris à l’Ébénisterie L’Ébénisterie Sainte-Foy-la-Grande

Lecture de poésie Julie Nakache et Stenka Morris présentée par Les Éditions de l’Entrevers.

L’association Les éditions de l’Entrevers et le club Agalliao coorganisent pour la troisième saison consécutive les rendez-vous trimestriels de lectures de poésie, afin de rendre cet art accessible à tous.

En cette fin d’année, nous accueillons la maison d’éditions Exopotamie, (poésie, romans, essais) qui nous présente deux de ses auteur.e.s

Julie Nakache, qui lira « Entre chiens et louves »; elle sera accompagnée en musique par Troy Von Balthazar, et Stenka Morris, pour la parution de son dernier recueil « Poèmes sur le falloir ». .

