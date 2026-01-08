Lecture de poésie Marie Piermano à l’Ébénisterie L’Ébénisterie Sainte-Foy-la-Grande
Lecture de poésie Marie Piermano à l'Ébénisterie L'Ébénisterie Sainte-Foy-la-Grande samedi 17 janvier 2026.
L’Ébénisterie 8 rue Chanzy Sainte-Foy-la-Grande Gironde
Tarif : 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-01-17
Les éditions de l’Entrevers vous présentent la poète Marie Piermano.
Elle vient nous lire son recueil Couloir infinitif .
Il évoque un traumatisme ancien, transformé pendant des années en un récit acceptable, racontable sans remous mais non sans conséquences.
Chemins vers un petit portail vert, couloirs vers un verbe impossible, à l’infinitif, ponts vibrants entre cruauté de l’acte, du non-dit et langage poétique …
Marie Piermano, dans une écriture lumineuse et pudique, nous offre une magistrale mise en scène de la langue et des émotions.
Un grand moment , une grande dame.
Déconseillé au moins de 15 ans. .
