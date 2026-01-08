Lecture de poésie Marie Piermano à l’Ébénisterie L’Ébénisterie Sainte-Foy-la-Grande

Lecture de poésie Marie Piermano à l’Ébénisterie

L’Ébénisterie 8 rue Chanzy Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Les éditions de l’Entrevers vous présentent la poète Marie Piermano.

Elle vient nous lire son recueil Couloir infinitif .

Il évoque un traumatisme ancien, transformé pendant des années en un récit acceptable, racontable sans remous mais non sans conséquences.

Chemins vers un petit portail vert, couloirs vers un verbe impossible, à l’infinitif, ponts vibrants entre cruauté de l’acte, du non-dit et langage poétique …

Marie Piermano, dans une écriture lumineuse et pudique, nous offre une magistrale mise en scène de la langue et des émotions.

Un grand moment , une grande dame.

Déconseillé au moins de 15 ans. .

L’Ébénisterie 8 rue Chanzy Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 24 46 59 lebenisterie33@gmail.com

