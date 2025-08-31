Lecture de poésie par Arthur Scanu Maison du docteur Gachet et son jardin Auvers-sur-Oise

Lecture de poésie par Arthur Scanu Maison du docteur Gachet et son jardin Auvers-sur-Oise dimanche 31 août 2025.

Lecture de poésie par Arthur Scanu Dimanche 31 août, 16h30 Maison du docteur Gachet et son jardin Val-d’Oise

Tarif plein : 5 €, tarifs réduits et gratuité sous conditions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-31T16:30:00 – 2025-08-31T17:15:00

Fin : 2025-08-31T16:30:00 – 2025-08-31T17:15:00

Des mots contre les maux, une infime douceur face à la douleur, une sensibilité à fleur de peau pour apaiser, soulager et peut-être guérir… Lecture du poète Arthur Scanu autour de son recueil Second souffle (Éditions Bruno Doucey, 2025).

À l’occasion de la clôture de Jardins Ouverts 2025, laissez-vous porter et transporter par la poésie !

Tout public.

En cas de météo défavorable, l’événement aura lieu en intérieur

Maison du docteur Gachet et son jardin 78 rue Gachet, 95430 Auvers-sur-Oise Auvers-sur-Oise 95430 Val-d’Oise Île-de-France 0130368127 http://www.valdoise.fr https://www.facebook.com/MaisonDuDocteurGachet/ La Maison du docteur Gachet : au cœur de l’impressionnisme.

Avant de franchir le seuil de la maison, découvrez le jardin et sa vue imprenable sur la vallée de l’Oise, véritable écrin de nature fleuri qui a inspiré nombre d’artistes dont Vincent van Gogh. Entrez ensuite dans l’intimité du foyer de la famille Gachet et les décors qui ont inspiré Van Gogh. Laissez-vous transporter en 1890 dans la salle à manger, la cuisine ou le salon dans lequel Vincent a réalisé le portrait de Marguerite Gachet au piano. Chaque recoin de la maison a une histoire à vous raconter ! La nouvelle scénographie a été créée en 2023 à partir des descriptions données par le petit neveu du médecin et d’une aquarelle du salon datée de 1903 de l’artiste Léopold Robin. À l’étage, laissez-vous surprendre par les œuvres originales du docteur Gachet, également artiste peintre et graveur. Par la route : Porte Maillot ou Porte de Clignancourt, suivre A86, puis autoroute A15 direction Cergy-Pontoise, A115 direction Amiens-Beauvais, sortie Méry-sur-Oise puis direction Auvers-sur-Oise Par le train, deux possibilités en partance de la Gare du Nord : – pour Pontoise puis ligne H direction Creil, arrêt Chaponval – pour Valmondois puis ligne H direction Pontoise, arrêt Chaponval

Lecture de poèmes du recueil « Second souffle » par son auteur Arthur Scanu dans le jardin de la Maison du docteur Gachet nature docteur Gachet

Marianne Catzaras