Lecture de portfolios à Niort Villa Pérochon Niort

Lecture de portfolios à Niort

Villa Pérochon 64 Rue Paul François Proust Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Les Rencontres de la jeune photographie internationale proposent des lectures de portfolios ouvertes gratuitement aux photographes souhaitant échanger sur leur travail. Le 17 avril, à la Villa Pérochon, chacun pourra présenter son portfolio à plusieurs expert·es de renom — historien·nes, conservateur·rices, éditeur·rices et photographes — pour bénéficier d’un regard professionnel et affiner sa démarche artistique. Une opportunité privilégiée pour progresser et rencontrer des figures majeures du milieu photographique.

Les expert·es Camille Binelli, David Fourré, Emilia Genuardi, Julien Magre, Michel Poivert et Marie Robert.

Rencontre avec 3 expert·es maximum, à raison de 20 minutes par personne

Sur réservation .

Villa Pérochon 64 Rue Paul François Proust Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Lecture de portfolios à Niort

L’événement Lecture de portfolios à Niort Niort a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Niort Marais Poitevin