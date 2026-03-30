Lecture de portfolios à Niort Villa Pérochon Niort
Lecture de portfolios à Niort Villa Pérochon Niort vendredi 17 avril 2026.
Lecture de portfolios à Niort
Villa Pérochon 64 Rue Paul François Proust Niort Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Les Rencontres de la jeune photographie internationale proposent des lectures de portfolios ouvertes gratuitement aux photographes souhaitant échanger sur leur travail. Le 17 avril, à la Villa Pérochon, chacun pourra présenter son portfolio à plusieurs expert·es de renom — historien·nes, conservateur·rices, éditeur·rices et photographes — pour bénéficier d’un regard professionnel et affiner sa démarche artistique. Une opportunité privilégiée pour progresser et rencontrer des figures majeures du milieu photographique.
Les expert·es Camille Binelli, David Fourré, Emilia Genuardi, Julien Magre, Michel Poivert et Marie Robert.
Rencontre avec 3 expert·es maximum, à raison de 20 minutes par personne
Sur réservation .
Villa Pérochon 64 Rue Paul François Proust Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Lecture de portfolios à Niort
L’événement Lecture de portfolios à Niort Niort a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Niort Marais Poitevin
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