Lecture de Roman « La Chute » à l’Elabo de Paulette. – Aouste-sur-Sye 24 juin 2025 20:00

Drôme

Lecture de Roman « La Chute » à l’Elabo de Paulette. 9 Rue du Pasteur Boegner Aouste-sur-Sye Drôme

Tarif : – –

Début : 2025-06-24 20:00:00

fin : 2025-06-24

2025-06-24

Lecture actualisée et abrégée du roman « la Chute » d’Albert Camus.

9 Rue du Pasteur Boegner

Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 63 96 77 lelabodepaulette@riseup.net

English :

An updated, abridged reading of Albert Camus’s novel « The Fall ».

German :

Aktualisierte und gekürzte Lektüre des Romans « Der Fall » von Albert Camus.

Italiano :

Una lettura aggiornata e ridotta del romanzo di Albert Camus « La caduta ».

Espanol :

Una lectura actualizada y abreviada de la novela de Albert Camus « La caída ».

