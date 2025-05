Lecture de sonnets à Vendôme – Vendôme, 17 mai 2025 20:30, Vendôme.

Loir-et-Cher

Lecture de sonnets d’un élève de la Wish.

Lecture de sonnets à Vendôme. De et par Sébastien Bidault accompagné du quintette à flûtes de l’école de musique. Infos et réservations nadia@wish-aparte.com .

31 Mail du Maréchal Leclerc

Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 17 03 63 17 nadia@wish-aparte.com

English :

Reading of sonnets by a Wish student.

German :

Lesen von Sonetten eines Schülers der Wish.

Italiano :

Lettura di sonetti da parte di uno studente Wish.

Espanol :

Lectura de sonetos por un estudiante de Wish.

