Lecture de textes Senonches

Lecture de textes Senonches samedi 20 septembre 2025.

Lecture de textes

2 Rue de Verdun Senonches Eure-et-Loir

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20 16:30:00

2025-09-20

En ouverture de la fête des livres, Elise Truchard du collectif « Tout haut » vous propose une lecture de textes » Ecrire, une aventure intérieure », syuivie d’un temps d’échange et d’un petit goûter, à partir de 12 ans.

2 Rue de Verdun Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 37 29 mediatheque.senonches@foretsduperche.fr

English :

To open the book festival, Elise Truchard from the « Tout haut » collective offers a reading of texts entitled « Ecrire, une aventure intérieure » (Writing, an inner adventure), followed by a time for discussion and a light snack, for ages 12 and up.

German :

Zur Eröffnung des Bücherfests bietet Ihnen Elise Truchard vom Kollektiv « Tout haut » eine Lesung der Texte « Ecrire, une aventure intérieure » (Schreiben, ein inneres Abenteuer) an, gefolgt von einer Gesprächsrunde und einem kleinen Imbiss, ab 12 Jahren.

Italiano :

Per inaugurare il festival del libro, Elise Truchard del collettivo « Tout haut » leggerà il suo lavoro intitolato « Ecrire, une aventure intérieure » (Scrivere, un’avventura interiore), seguito da una discussione e da una merenda leggera per i bambini dai 12 anni in su.

Espanol :

Para inaugurar la fiesta del libro, Elise Truchard, del colectivo « Tout haut », ofrecerá una lectura de su obra titulada « Ecrire, une aventure intérieure » (Escribir, una aventura interior), seguida de un coloquio y un ligero refrigerio para niños a partir de 12 años.

