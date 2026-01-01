Lecture de textes Théorie du Brin d’Herbe Médiathèque de Decize Decize

Lecture de textes Théorie du Brin d’Herbe

Présentation dans l’obscurité de la salle, de textes de Christian Bobin, rassemblés ordinairement sous le titre Théorie du Brin d’Herbe !!

Une vision joyeuse de la vie contemplative ! L’émerveillement devant le brin d’herbe. L’éloge de l’oisiveté, de l’encre et de la page blanche.

Pendant plus d’une heure et dans le noir de la salle, Hervé Colin, dans la langue accessible et enjouée de Christian Bobin, donne à entendre la parole, l’âme et la vie du poète, son itinéraire singulier, de son enfance au Creusot jusqu’à sa maturité où il acquière la reconnaissance en devenant un auteur Gallimard.

Décédé en novembre 2022, Christian Bobin a vécu au Creusot pendant 71 ans. Il est l’auteur de plus d’une cinquantaine d’ouvrages qui témoignent de sa qualité de poète sans rimes, de prosateur poétique, au parcours atypique et à la pensée particulière.

Issu d’une famille modeste, dans la grisaille des années d’après-guerre, à l’ombre des maîtres des forges les Schneider, Christian Bobin s’est forgé un destin authentique de poète et une notoriété paradoxale. Il appartient à la tribu en voie de disparition des défenseurs de l’écriture manuscrite.

Une œuvre clivante, et qui interpelle, à la renommée contrastée.

