Lecture de Zenga « Les couleurs de Verlaine » au Musée de la Dentelle Chantilly samedi 15 novembre 2025.

34 Rue d’Aumale Chantilly Oise

Début : 2025-11-15 17:00:00

2025-11-15

Lecture de poèmes de Verlaine par Zenga au musée une plongée dans la richesse de ses thèmes et émotions, entre douceur, provocation et lyrisme. Durée 45 min, tarif 8 € (entrée + expo + lecture), gratuit -18 ans, places limitées.

Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches… c’est autour de ces mots issus du recueil Romance sans parole Aquarelles de Verlaine que l’artiste Zenga a construit son exposition pour le musée de la dentelle de Chantilly. Zenga s’appuie sur les décors que la dentelle propose pour créer des toiles en soie et dentelles. Dans la soie, Zenga aime la fluidité de la matière, ses couleurs lumineuses, sa brillance ; dans la dentelle, la régularité et la répétition des motifs qui offrent l’ampleur dont elle a besoin. Elle déconstruit cette mécanique, découpe, réassemble, reconstruit et insuffle de la vie entre les éléments nés de l’industrie.Le processus créatif de Zenga s’appuie directement sur la dentelle, sur les motifs qu’elle propose ; ces motifs inspirent le sujet de ses toiles. Les fleurs, les feuilles se transforment en écorces, en troncs, en branches pour créer un décalage poétique.

Dans un désir d’élargir le propos au-delà des thèmes précis de l’exposition (la forêt, la nature…) cette lecture cherche à faire entendre l’infinie variété des poèmes de Verlaine. Richesse des thèmes, des rythmes, des atmosphères, des champs lexicaux… Audaces de ce poète tour à tour lyrique, délicat, grossier, exubérant, moqueur, provocant, tendre. Il nous fait entendre que la vie peut être douce, triste, désespérée, enflammée, pesante, délicieuse, drôle… troublante.

// Durée 45 mn, 8 € par pers. (entrée au musée + expo + lecture), gratuit pour les moins de 18 ans, dans la limite des places disponibles. .

34 Rue d’Aumale Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 3 44 67 37 37 accueil@chantilly-senlis-tourisme.com

English :

Reading of Verlaine’s poems by Zenga at the museum: a plunge into the richness of his themes and emotions, between gentleness, provocation and lyricism. Duration: 45 min, price: 8? (admission + exhibition + reading), free for under-18s, places limited.

German :

Lesung von Verlaines Gedichten durch Zenga im Museum: ein Eintauchen in den Reichtum seiner Themen und Emotionen, zwischen Sanftheit, Provokation und Lyrik. Dauer: 45 Min., Preis: 8 ? (Eintritt + Ausstellung + Lesung), kostenlos -18 Jahre, begrenzte Plätze.

Italiano :

Lettura di poesie di Verlaine da parte di Zenga al museo: un tuffo nella ricchezza dei suoi temi e delle sue emozioni, tra dolcezza, provocazione e lirismo. Durata: 45 minuti, prezzo: 8? (ingresso + mostra + lettura), gratuito per i minori di 18 anni, posti limitati.

Espanol :

Lectura de poemas de Verlaine por Zenga en el museo: una inmersión en la riqueza de sus temas y emociones, entre dulzura, provocación y lirismo. Duración: 45 min, precio: 8? (entrada + exposición + lectura), gratuito para menores de 18 años, plazas limitadas.

