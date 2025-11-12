Lecture déambulatoire dans les collections Musée départemental Arles antique Arles

Lecture déambulatoire dans les collections

Du vendredi 23 au samedi 24 janvier 2026 de 18h15 à 19h15. Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles Bouches-du-Rhône

Le centre de documentation du musée bleu vous propose une lecture déambulatoire dans les collections du musée.

Découvrez l’Antiquité comme jamais auparavant à Arles ! Rejoignez-nous pour une lecture déambulatoire exceptionnelle au sein des collections du musée. En toute intimité, après la fermeture, parcourez les salles des œuvres antiques et écoutez notre équipe du centre de documentation vous transporter à travers le temps avec des textes anciens sur le thème villes et campagnes . .

English :

The Musée Bleu documentation center offers a strolling tour of the museum’s collections.

German :

Das Dokumentationszentrum des Blauen Museums lädt Sie zu einem Lesespaziergang durch die Sammlungen des Museums ein.

Italiano :

Il centro di documentazione del Musée Bleu vi invita a fare una passeggiata tra le collezioni del museo.

Espanol :

El centro de documentación del Musée Bleu le invita a dar un paseo por las colecciones del museo.

