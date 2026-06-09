Plouzélambre

Lecture/Dédicace Circuit des chapelles

Église Saint-Sylvestre Plouzélambre Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Il y a des pays qui commencent dans la mer. Des pays qu’on ne trouve sur aucune carte, mais qu’on reconnaît aussitôt — à l’odeur du vent, à la couleur des pierres, au silence qui s’installe entre deux vagues.

Yvon Le Men connaît ce pays-là. Il en est fait.

Venir l’entendre dans l’église Saint-Sylvestre de Plouzélambre, c’est laisser entrer les mots comme on laisse entrer la lumière — doucement, par les côtés, là où on ne l’attendait pas. C’est s’asseoir dans la pierre froide et sentir, tout à coup, que quelque chose de vrai est en train de se dire.

Ses textes ne parlent pas de la mer comme d’un décor. Ils parlent de ce qu’elle fait à ceux qui vivent près d’elle — ce qu’elle prend, ce qu’elle rend, ce qu’elle murmure aux matins d’hiver et aux soirs d’été qui n’en finissent pas.

Venez. Venez avec vos propres souvenirs, vos propres rivages. Laissez les mots faire leur chemin. Une lecture, c’est un pays qu’on traverse ensemble.

Et ce pays-là commence dans la mer. .

Église Saint-Sylvestre Plouzélambre 22420 Côtes-d’Armor Bretagne

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L’événement Lecture/Dédicace Circuit des chapelles Plouzélambre a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose