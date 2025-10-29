Lecture, dédicace et cocktail déguisé à La Droguerie Jeunesse La Droguerie d’en face Saint-Malo
Lecture, dédicace et cocktail déguisé à La Droguerie Jeunesse
La Droguerie d'en face 71 rue Georges Clemenceau Saint-Malo
Début : 2025-10-29 15:30:00
fin : 2025-10-29 17:30:00
2025-10-29
« Saucisse cocktail et Mission Top secrète » Ed.Glénat
Mais qui sont ces invités top secrets que les parents de Gabrielle et Alfred reçoivent à la maison ? De simples menteurs ? Des extra-terrestres ?
Enfile ton meilleur déguisement de camouflage et rejoins-nous à la Droguerie d’en face, pour partager des saucisses-cocktails avec Lionel Tarchala !
Lecture de l’album par Marine à 15h30 suivi d’un petit cocktail goûter avec Lionel Tarchala, l’illustrateur de l’album.
Participation l’achat du livre
Album jeunesse à partir de 4 ans.
Présence d’un parent obligatoire. .
La Droguerie d’en face 71 rue Georges Clemenceau Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 19 36 78
