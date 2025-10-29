Lecture, dédicace et cocktail déguisé à La Droguerie Jeunesse La Droguerie d’en face Saint-Malo

Lecture, dédicace et cocktail déguisé à La Droguerie Jeunesse

La Droguerie d'en face Saint-Malo

mercredi 29 octobre 2025.

La Droguerie d’en face 71 rue Georges Clemenceau Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-29 15:30:00

fin : 2025-10-29 17:30:00

2025-10-29

« Saucisse cocktail et Mission Top secrète » Ed.Glénat

Mais qui sont ces invités top secrets que les parents de Gabrielle et Alfred reçoivent à la maison ? De simples menteurs ? Des extra-terrestres ?

Enfile ton meilleur déguisement de camouflage et rejoins-nous à la Droguerie d’en face, pour partager des saucisses-cocktails avec Lionel Tarchala !

Lecture de l’album par Marine à 15h30 suivi d’un petit cocktail goûter avec Lionel Tarchala, l’illustrateur de l’album.

Participation l’achat du livre

Album jeunesse à partir de 4 ans.

Présence d’un parent obligatoire. .

