Lecture | Démozalivre Saint-Vaast-lès-Mello

« Démozalivre » est le nouvel atelier lecture du mardi soir pour les 6-10 ans à la médiathèque de Saint-vaast-lès-mello à partir de septembre 2025. L’objectif est de transmettre le goût de la lecture aux enfants en s’amusant. Gratuit, sur inscription. places limitées. Durée: 1h

Il proposera d’abord et surtout de la lecture un bain de lecture pour plonger les enfants dans les mots qui racontent. Pour nourrir l’imagination des enfants, les plonger dans l’immense richesse et la diversité des livres. Ensuite, au gré des envies, Démozalivre deviendra prétexte à s’amuser, créer, inventer, jouer avec les mots, les histoires et les livres.

L’objectif est tout simplement de transmettre le goût de la lecture aux enfants en s’amusant.

Gratuit Sur inscription. 12 places maxi.

Tous les mardis de 16h45 à 17h45.

RDV au Pôle Louise Michel 481 rue de la Paix 60660 Saint-Vaast-lès-Mello

Renseignements et inscriptions à la médiathèque au 03 44 27 39 11 ou par mail mediatheque@saintvaastlesmello.fr 0 .

« Démozalivre » is the new Tuesday evening reading workshop for 6-10 year olds at the Saint-vaast-lès-mello media library from September 2025. The aim is to give children a taste for reading in a fun way. Free, registration required. Places limited. Duration: 1 hour

« Démozalivre » ist der neue Leseworkshop am Dienstagabend für 6- bis 10-Jährige in der Mediathek von Saint-vaast-lès-mello ab September 2025. Ziel ist es, den Kindern auf spielerische Weise die Lust am Lesen zu vermitteln. Kostenlos, nach Anmeldung. Begrenzte Plätze. Dauer: 1 Stunde

« Démozalivre » è il nuovo laboratorio di lettura del martedì sera per bambini dai 6 ai 10 anni presso la biblioteca multimediale di Saint-vaast-lès-mello a partire da settembre 2025. L’obiettivo è quello di avvicinare i bambini alla lettura in modo divertente. Gratuito, iscrizione obbligatoria. Posti limitati. Durata: 1 ora

« Démozalivre » es el nuevo taller de lectura de los martes por la tarde para niños de 6 a 10 años en la biblioteca multimedia de Saint-vaast-lès-mello a partir de septiembre de 2025. El objetivo es aficionar a los niños a la lectura de forma lúdica. Gratuito, inscripción obligatoria. Plazas limitadas. Duración: 1 hora

