Lecture Dernier recueil de nouvelles de JC Bourdet Pinsac

Lecture Dernier recueil de nouvelles de JC Bourdet

6 Rue Jean Lepointe Pinsac Lot

Début : 2026-03-07 17:00:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Dans ce livre intitulé Amours, haines, peines, joies comme les premiers bourgeons des branches de cerisiers l’auteur aborde, sous des formes narratives fictionnelles, les vicissitudes de l’existence humaine dans ce qu’elle a de plus familier et d’intime

Tout public, verre de l’amitié offert

6 Rue Jean Lepointe Pinsac 46200 Lot Occitanie

English :

In this book, entitled Amours, haines, peines, joies comme les premiers bourgeons des branches de cerisiers (Love, hate, pain, joy like the first buds of cherry trees), the author tackles, in fictional narrative form, the vicissitudes of human existence in its most familiar and intimate aspects

Open to all, with a drink

