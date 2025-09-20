Lecture des correspondances de Montaine Mallet Les Nouvelles Coordonnées Fontaine-l’Abbé

Lecture des correspondances de Montaine Mallet Samedi 20 septembre, 14h00, 17h00 Les Nouvelles Coordonnées Eure

Durée 1h, 20 pers. max.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Ici c’est un tiers-lieu. Mais avant ici c’était l’usine Mudry, les avions de voltige. Avant ici, Montaine Mallet travaillait : ingénieure, pilote et pionnière ici, là-bas et surtout là-haut. Elle a été envoyée en Floride aux côtés de Daniel Héligoin pour développer la vente d’avions. Iels y fondent une école d’aviation. Dans sa correspondance, elle raconte les commandes, la météo radicale, les élèves trop grand·e·s qui cognent la tête sur le cockpit. Elle croule sous le travail mais elle trace et défie les lois de gravité dans La French Connection, le show insolite qu’elle tourne avec Daniel.

Les Nouvelles Coordonnées 1084 route de Serquigny, 27740 Fontaine-l’Abbé Fontaine-l’Abbé 27470 Eure Normandie 06 51 97 78 99 https://lesnouvellescoordonnees.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100093009890896;https://www.instagram.com/les_nouvelles_coordonnees/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 51 97 78 99 »}] La friche industrielle de Courcelles a été successivement une filature, au XIXème siècle, puis une manufacture de mèches à briquets , une ébénisterie industrielles et une usine de conception et manufacture d’avions de voltiges. Depuis 10 ans, une association puis une coopérative font vivre « Les Nouvelles Coordonnées », un tiers-lieu artisanal, rural, artistique, vivant. Le lieu est en cours de réhabilitation, dans une dynamique d’architecture durable. Présence d’un parking sur site, lieu difficilement accessible aux PMR

