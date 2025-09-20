Lecture des grands discours de la Sorbonne dans la chapelle La Sorbonne Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Au cœur du quartier latin animé par les étudiants de Paris se dresse le symbole de la plus vieille université de France, la coupole de la chapelle de la Sorbonne. Point de repère majeur de l’architecture religieuse classique française dans ce quartier étudiant par excellence, la chapelle Sainte-Ursule de la Sorbonne (ou chapelle de la Sorbonne) est aujourd’hui l’un des bâtiments les plus emblématiques de Paris. Conçue par les artistes les plus talentueux de leur temps, elle abrite des trésors insoupçonnés et constitue un témoin unique de l’architecture du Paris du XVIIe siècle.

C’est au sein d’un tel écrin architectural que nous vous proposons de venir écouter certains des plus grands discours prononcés en Sorbonne.

Un joyau de l’architecture française

La chapelle de la Sorbonne s’élève sur le site du collège de théologie fondé par Saint Louis au XIIIe siècle. Elle est érigée entre 1635 et 1648, date de sa consécration. Surmontée d’une grande coupole, elle avait pour vocation d’accueillir le tombeau des Richelieu, à commencer par celui du cardinal de Richelieu – personnage emblématique de l’histoire de France –, qui avait restauré la Sorbonne et en avait été le proviseur. Lorsqu’en 1626 le cardinal de Richelieu décida de donner au collège de la Sorbonne un nouveau visage, il choisit de faire de la chapelle de la Sorbonne le cœur de la nouvelle université. Elle fut édifiée sur les plans de Jacques Lemercier (1585-1654), architecte du roi Louis XIII, et ornée de peintures murales uniques en France réalisées entre 1641 et 1644 sur l’ensemble du voûtement du plafond de la coupole par le peintre portraitiste et religieux Philippe de Champaigne (1602-1674), figure majeure de l’école française. Il est à noter que Philippe de Champaigne peint les écoinçons, les peintures décoratives du lanternon et les parois de la coupole de la chapelle de la Sorbonne.

Au cours de la Révolution française, la chapelle fut vandalisée, les œuvres dispersées ou pire, détruites. Elle resta dans cet état de délabrement jusqu’en 1808. Restaurée, elle fut rendue au culte pour les professeurs de la Sorbonne jusqu’en 1906 à l’issue du vote de la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat. Le 10 février 1887, la chapelle de la Sorbonne fut classée sur la liste des monuments historiques.

Entre 1885 et 1901, une longue campagne de reconstruction de la Sorbonne est entreprise par l’architecte Henri Paul Nénot. C’est à cette occasion que l’on retrouva, dans la cour d’honneur, les fondations de l’ancienne chapelle du XIV ème siècle, détruite au XVII ème siècle.

La chapelle, comme l’ensemble de la Sorbonne, est propriété de la Ville de Paris par un décret pris par Napoléon III en 1852 qui pose comme condition de cette propriété l’affectation à perpétuité du bâtiment au siège du Rectorat de Paris et à plusieurs facultés, ce qui est encore le cas aujourd’hui. Le tribunal administratif de Paris choisit d’ôter la vocation cultuelle de la chapelle, dont la conservation est gérée par la Ville de Paris, en 1957.

La toiture de la chapelle est abimée par la tempête de 1999, ce qui occasionna d’importants dégâts sur une partie des voûtes et parements et imposa une nouvelle fermeture pour raisons de sécurité. En 2004, une nouvelle campagne de restauration a été entreprise sur les façades et les couvertures pour stopper les nombreuses infiltrations qui menaçaient les décors et les voûtes de la chapelle de la Sorbonne. Cette dernière campagne s’est achevée en 2008.

17 ans plus tard, la chapelle vient d’être sélectionnée parmi les 25 sites de la World Monuments Watch 2025. Cette nomination marque une étape décisive dans la restauration et la réouverture de ce monument emblématique du patrimoine architectural et intellectuel français.

La Sorbonne 45-47 rue des Écoles 75005 Paris Paris 75005 Paris 5e Arrondissement Paris Île-de-France

La Sorbonne. Un nom qui résonne dans le monde entier comme synonyme d'intelligence et de culture, de savoir et d'esprit critique. Située au cœur du Quartier Latin, la Sorbonne était l'un des collèges médiévaux de l'Université de Paris, avant de désigner, par extension, cette université tout entière. Rénovée par le cardinal de Richelieu, elle fut reconstruite par la IIIe République qui en fit le cœur et le symbole du système d'enseignement français. De nos jours siège de la chancellerie des universités et de l'académie de Paris, elle abrite toujours plusieurs établissements d'enseignement supérieur et de recherche de renommée internationale. Elle a vu se succéder en ses murs nombre de grands esprits, des savants et des passeurs de savoir qui ont contribué à enrichir le patrimoine commun de l'humanité. En Sorbonne, le mot patrimoine prend tout son sens à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Ce haut lieu du savoir vous ouvre ses portes et vous convie à venir découvrir les trésors qu'abritent ses murs, témoins et symboles d'une histoire bientôt millénaire au service de la connaissance.

Conférence

© Chancellerie des université de Paris