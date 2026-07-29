Lecture des plus beaux écrits de Jean-Baptiste Charcot Plouhinec
mercredi 30 septembre 2026 · Plouhinec
Informations pratiques
Plouhinec
Lecture des plus beaux écrits de Jean-Baptiste Charcot
Médiathèque René Quillivic Plouhinec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 20:00:00
fin : 2026-09-30 22:00:00
Date(s) :
2026-09-30
Les plus beaux écrits de Jean-Baptiste Charcot sur l’Antarctique avec projection de photos anciennes et actuelles.
Lecture, par Anne Manipoud Charcot, son arrière-petite-fille.
capacité de la salle 50 places.
Sur réservation au 02 98 70 81 87. .
Médiathèque René Quillivic Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 2 98 70 81 87
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English :
L’événement Lecture des plus beaux écrits de Jean-Baptiste Charcot Plouhinec a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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