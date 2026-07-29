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AGENDA · Plouhinec

Lecture des plus beaux écrits de Jean-Baptiste Charcot Plouhinec

mercredi 30 septembre 2026 · Plouhinec

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
jeudi 1 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Médiathèque René Quillivic
Ville
29780 Plouhinec
Département
Finistère
Tarif

Plouhinec

Lecture des plus beaux écrits de Jean-Baptiste Charcot

Médiathèque René Quillivic Plouhinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 20:00:00
fin : 2026-09-30 22:00:00

Date(s) :
2026-09-30

Les plus beaux écrits de Jean-Baptiste Charcot sur l’Antarctique avec projection de photos anciennes et actuelles.
Lecture, par Anne Manipoud Charcot, son arrière-petite-fille.
capacité de la salle 50 places.
Sur réservation au 02 98 70 81 87.   .

Médiathèque René Quillivic Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 2 98 70 81 87 

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English :

L’événement Lecture des plus beaux écrits de Jean-Baptiste Charcot Plouhinec a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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