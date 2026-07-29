Informations pratiques

Plouhinec

Lecture des plus beaux écrits de Jean-Baptiste Charcot

Médiathèque René Quillivic Plouhinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 20:00:00

fin : 2026-09-30 22:00:00

Date(s) :

2026-09-30

Les plus beaux écrits de Jean-Baptiste Charcot sur l’Antarctique avec projection de photos anciennes et actuelles.

Lecture, par Anne Manipoud Charcot, son arrière-petite-fille.

capacité de la salle 50 places.

Sur réservation au 02 98 70 81 87. .

Médiathèque René Quillivic Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 2 98 70 81 87

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English :

L’événement Lecture des plus beaux écrits de Jean-Baptiste Charcot Plouhinec a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz