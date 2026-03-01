Lecture des textes Toi, ma sœur Salle des Fêtes Erquy
Lecture des textes Toi, ma sœur Salle des Fêtes Erquy jeudi 26 mars 2026.
Salle des Fêtes 11 Square de l’Hôtel de Ville Erquy Côtes-d’Armor
Début : 2026-03-26 18:00:00
2026-03-26
Suite à notre proposition d’écriture sur le thème des sœurs, plus de 50 contributions nous sont parvenues, d’Erquy et d’ailleurs nous en sommes ravies ! Delphine Vespier de la Compagnie Bataya, lira une sélection de ces écrits, et l’ensemble des textes sera disponible à la bibliothèque. .
Salle des Fêtes 11 Square de l'Hôtel de Ville Erquy 22430 Côtes-d'Armor Bretagne
