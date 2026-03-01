Lecture des textes Toi, ma sœur ‍ Salle des Fêtes Erquy

Lecture des textes Toi, ma sœur ‍

Salle des Fêtes 11 Square de l’Hôtel de Ville Erquy Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-26 18:00:00

fin : 2026-03-26

2026-03-26

Suite à notre proposition d’écriture sur le thème des sœurs, plus de 50 contributions nous sont parvenues, d’Erquy et d’ailleurs nous en sommes ravies ! Delphine Vespier de la Compagnie Bataya, lira une sélection de ces écrits, et l’ensemble des textes sera disponible à la bibliothèque. .

Salle des Fêtes 11 Square de l’Hôtel de Ville Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 14 24

