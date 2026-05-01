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Lecture dessinée La Galerie Bozouls

Lecture dessinée La Galerie Bozouls

Lecture dessinée La Galerie Bozouls samedi 16 mai 2026.

Lieu : La Galerie

Adresse : Allée Paul Causse

Ville : 12340 Bozouls

Département : Aveyron

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Tarif :

Bozouls

Lecture dessinée

La Galerie Allée Paul Causse Bozouls Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-16
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Dans le cadre du festivale Gueules de loups, orchestré par l’association culturelle Yvonne, deux artistes se rencontrent pour un moment suspendu …
Natali Fortier et Laetitia cador vont performer ensemble, pour une lecture et du dessin simultanés… L’instant promet d’être unique et magique!   .

La Galerie Allée Paul Causse Bozouls 12340 Aveyron Occitanie   numeroyvonne@gmail.com

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English :

As part of the Gueules de loups festival, orchestrated by the Yvonne cultural association, two artists meet for a suspended moment …

L’événement Lecture dessinée Bozouls a été mis à jour le 2026-05-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)