Lecture dessinée La Galerie Bozouls
Lecture dessinée La Galerie Bozouls samedi 16 mai 2026.
Bozouls
Lecture dessinée
La Galerie Allée Paul Causse Bozouls Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Dans le cadre du festivale Gueules de loups, orchestré par l’association culturelle Yvonne, deux artistes se rencontrent pour un moment suspendu …
Natali Fortier et Laetitia cador vont performer ensemble, pour une lecture et du dessin simultanés… L’instant promet d’être unique et magique! .
La Galerie Allée Paul Causse Bozouls 12340 Aveyron Occitanie numeroyvonne@gmail.com
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English :
As part of the Gueules de loups festival, orchestrated by the Yvonne cultural association, two artists meet for a suspended moment …
L’événement Lecture dessinée Bozouls a été mis à jour le 2026-05-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)