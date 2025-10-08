Lecture dessinée Entrez Médiathèque du Mix Mourenx
Lecture dessinée Entrez Médiathèque du Mix Mourenx mercredi 8 octobre 2025.
Lecture dessinée Entrez
Médiathèque du Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-08
fin : 2025-10-08
Date(s) :
2025-10-08
Proposé dans le cadre de « Il était une voix », en partenariat avec le pôle lecture de la CCLO.
Un moment raconté-dessiné par Joanna Concejo et Sébastien Joanniez, autour de leur album Entrez ! qui mêle poésie des mots et poésie des images, théâtre et dessin, et où le temps s’arrête pour laisser passer tous nos rêves… .
Médiathèque du Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80
English : Lecture dessinée Entrez
German : Lecture dessinée Entrez
Italiano :
Espanol : Lecture dessinée Entrez
L’événement Lecture dessinée Entrez Mourenx a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Coeur de Béarn