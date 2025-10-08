Lecture dessinée Entrez Médiathèque du Mix Mourenx

Médiathèque du Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Proposé dans le cadre de « Il était une voix », en partenariat avec le pôle lecture de la CCLO.

Un moment raconté-dessiné par Joanna Concejo et Sébastien Joanniez, autour de leur album Entrez ! qui mêle poésie des mots et poésie des images, théâtre et dessin, et où le temps s’arrête pour laisser passer tous nos rêves… .

Médiathèque du Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80

