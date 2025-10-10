Lecture dessinée Esprits d’enfance Salle Darius Milhaud Orthez
Lecture dessinée Esprits d’enfance
Salle Darius Milhaud Place St Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-10
2025-10-10
Proposé dans le cadre de « Il était une voix » à l’occasion des 29èmes journées du livre d’Orthez.
Le temps d’un livre pas comme les autres, entrez dans l’univers des esprits concocté avec malice et moult talent par Stéphane Servant et l’incroyable illustratrice Gaya Wisniewski. .
Salle Darius Milhaud Place St Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 00 83
