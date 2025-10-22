Lecture dessinée et musicale Skeletos Médiathèque La Passerelle Bourg-lès-Valence

Lecture dessinée et musicale Skeletos Médiathèque La Passerelle Bourg-lès-Valence mercredi 22 octobre 2025.

Lecture dessinée et musicale Skeletos

Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 16:00:00

fin : 2025-10-22 16:00:00

Date(s) :

2025-10-22

Skeletos est une lecture musicale qui raconte la visite du royaume des squelettes par Garance, une petite fille intrépide qui fait la rencontre de Skeletos, le champion des squelettes. Sans le faire exprès, elle ramène de son voyage le sceptre du roi.

.

Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 44 65 mediatheque.lapasserelle@valenceromansagglo.fr

English :

Skeletos is a musical reading about a visit to the kingdom of skeletons by Garance, an intrepid little girl who meets Skeletos, the champion of skeletons. Unintentionally, she brings back the king’s scepter from her journey.

German :

Skeletos ist eine musikalische Lesung, die davon erzählt, wie Garance, ein furchtloses kleines Mädchen, das Reich der Skelette besucht und Skeletos, den Champion der Skelette, kennenlernt. Ohne es zu wollen, bringt sie von ihrer Reise das Zepter des Königs mit.

Italiano :

Skeletos è una lettura musicale che racconta la visita al regno degli scheletri da parte di Garance, un’intrepida bambina che incontra Skeletos, il campione degli scheletri. Senza volerlo, la bambina riporta dal suo viaggio lo scettro del re.

Espanol :

Skeletos es una lectura musical sobre la visita al reino de los esqueletos de Garance, una intrépida niña que conoce a Skeletos, el campeón de los esqueletos. Sin quererlo, se trae de su viaje el cetro del rey.

L’événement Lecture dessinée et musicale Skeletos Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2025-10-08 par Valence Romans Tourisme