Lecture dessinée Et pour la première fois Rue du 19 Mars 1962 Léognan vendredi 21 novembre 2025.

Rue du 19 Mars 1962 Espace Culturel Georges Brassens Léognan Gironde

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

2025-11-21

Tout public à partir de 10 ans

Durée 40 minutes

Dans le cadre de la Fête du livre jeunesse et BD, en partenariat avec l’association MarquePage.

Elle est atteinte d’une maladie qui la rend dépendante de son fauteuil roulant, les trottoirs de Bordeaux lui réservent un petit périple au quotidien.

Eux viennent de Guinée, ils ont fait la route ensemble mais ont été séparés quand le Zodiac qui les conduisait vers une vie meilleure a fait naufrage en Méditerranée.

Une galerie de portraits qui témoigne de la diversité des parcours de migrants, jeunes et moins jeunes, arrivés en France avec l’espoir d’y trouver leur place et de démarrer une nouvelle vie.

Une tentative de donner la parole à ceux dont on parle tout le temps mais qui ne l’ont jamais. .

Rue du 19 Mars 1962 Espace Culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30 culture@mairie-leognan.fr

