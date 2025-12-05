LECTURE DESSINÉE: LA DOURBIE, EXPLORATION SENSIBLE D’UNE RIVIÈRE. Nébian

LECTURE DESSINÉE: LA DOURBIE, EXPLORATION SENSIBLE D’UNE RIVIÈRE.

Découvrez l’histoire et le carnet de rivière, à la rencontre de la Dourbie , illustré par les aquarelles de Yannick Robert.

Au printemps 2023, une centaine d’explorateurs se mettait en marche pour la seconde randonnée artistique et patrimoniale à la rencontre de la Dourbie. La Dourbie ? C’est cette rivière qui prend sa source dans le cirque de Mourèze et se jette dans l’Hérault, entre Canet et Aspiran. Une petite rivière qui a l’histoire d’une grande. Que vous en étiez ou non, venez découvrir cette histoire et le carnet de rivière qui la raconte, illustré par les aquarelles de Yannick Robert, qui révèlera son art en live.

En partenariat avec les services Patrimoine et GeMAPI de la Communauté de communes du Salagou Cœur d’Hérault

Par Abdelkarim Douima, comédien, et Yannick Robert, illustrateur. .

