Temps fort autour de l’exposition Magali CAZO.

Lecture dessinée avec la peintre Magali Cazo et l’auteur Mélanie Leblanc.

Tout public.

Entrée libre.

« Magali CAZO a une pratique quotidienne du dessin. Elle se consacre plus particulièrement à l’encre sur papier depuis 2016 en menant de front une série de paysages imaginaires et de la figure humaine. Son installation en Ardèche a fortement influencé son travail et ses inspirations. Le monde animal et végétal, la rivière et la montagne se sont invités subtilement dans ses images qui témoignent d’une sensation forte d’appartenance au monde vivant dans sa globalité. » .

