Lecture-dessinée Rita sauvée des eaux Espace du Bocage La Haye-Pesnel

Lecture-dessinée Rita sauvée des eaux

Espace du Bocage 3 Rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel

Début : 2025-11-06 20:30:00

fin : 2025-11-06 21:30:00

2025-11-06

Dans le cadre du 8e Rendez-vous des médiathèques de Granville Terre & Mer

Par Sophie Legoubin-Caupeil (voix) et Alice Charbin (illustrations), d’après le roman graphique Rita sauvée des eaux paru aux éditions Delcourt en 2020.

Au cours d’une lecture dessinée, Sophie Legoubin-Caupeil nous livre un récit lumineux qui prend vie sous les dessins espiègles d’Alice Charbin et une envoûtante bande-son. Les tableaux contés s’enchaînent au fil de l’encre et des manipulations, transformant cette histoire bouleversante en un spectacle immersif plein de poésie…

A ne manquer sous aucun prétexte !

Gratuit Tout public à partir de 10 ans Sur inscription au 02 33 51 07 75 ou par mail mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr .

Espace du Bocage 3 Rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie +33 2 33 51 07 75 mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr

