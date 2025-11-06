Lecture-dessinée Rita sauvée des eaux Espace du Bocage La Haye-Pesnel
Lecture-dessinée Rita sauvée des eaux Espace du Bocage La Haye-Pesnel jeudi 6 novembre 2025.
Lecture-dessinée Rita sauvée des eaux
Espace du Bocage 3 Rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-06 20:30:00
fin : 2025-11-06 21:30:00
Date(s) :
2025-11-06
Dans le cadre du 8e Rendez-vous des médiathèques de Granville Terre & Mer
Par Sophie Legoubin-Caupeil (voix) et Alice Charbin (illustrations), d’après le roman graphique Rita sauvée des eaux paru aux éditions Delcourt en 2020.
Au cours d’une lecture dessinée, Sophie Legoubin-Caupeil nous livre un récit lumineux qui prend vie sous les dessins espiègles d’Alice Charbin et une envoûtante bande-son. Les tableaux contés s’enchaînent au fil de l’encre et des manipulations, transformant cette histoire bouleversante en un spectacle immersif plein de poésie…
A ne manquer sous aucun prétexte !
Gratuit Tout public à partir de 10 ans Sur inscription au 02 33 51 07 75 ou par mail mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr .
Espace du Bocage 3 Rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie +33 2 33 51 07 75 mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr
English : Lecture-dessinée Rita sauvée des eaux
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Lecture-dessinée Rita sauvée des eaux La Haye-Pesnel a été mis à jour le 2025-10-21 par OTGTM BIT Granville