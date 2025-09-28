Lecture d’extraits de la thèse de Jean-Marc de Pas et piano Bois-Guilbert

Lecture d'extraits de la thèse de Jean-Marc de Pas et piano

1108 Route d’Heronchelles Bois-Guilbert Seine-Maritime

Tarif : – –

Début : 2025-09-28 17:00:00

2025-09-28

Dimanche 28 septembre à 17h.

En 2008, Jean-Marc de Pas est entré à l’Académie des sciences, belles lettres et arts de Rouen en qualité de membre correspondant.

A cette occasion, Alain Bézu, metteur en scène, fondateur du Théâtre des deux rives à Rouen, avait lu des extraits de la thèse de doctorat de Jean-Marc de Pas « Le Malléable et sa pétrification, essai poïétique sur le processus de création ».

Il était accompagné par Philipe Davenet, pianiste.

A l’occasion des 40 ans du Jardin, Alain Bézu et Philippe Davenet nous font l’honneur de redonner cette soirée au château, pour une soirée au cœur de l’intime du processus de création.

Sur réservation (jauge) entrée 25€ / 35€ y compris la visite du Jardin et le cocktail dinatoire associatif. .

1108 Route d’Heronchelles Bois-Guilbert 76750 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 34 86 56

