LECTURE D’HALLOWEEN Langres
LECTURE D’HALLOWEEN Langres vendredi 31 octobre 2025.
LECTURE D’HALLOWEEN
Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Tout public
Viens te mettre dans l’ambiance chair de poule avant ta soirée d’Halloween, mets ton plus terrifiant costume de sorcière, de fantôme ou de monstre et viens écouter tout un tas d’histoires à te glacer le sang… Qui sait ? Peut-être récolteras-tu des sorts, ou des bonbons ? .
Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement LECTURE D’HALLOWEEN Langres a été mis à jour le 2025-09-07 par Antenne du Pays de Langres