LECTURE D'HALLOWEEN Langres vendredi 31 octobre 2025.

Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne

Gratuit

Entrée libre

Début : 2025-10-31

2025-10-31

Tout public

Viens te mettre dans l’ambiance chair de poule avant ta soirée d’Halloween, mets ton plus terrifiant costume de sorcière, de fantôme ou de monstre et viens écouter tout un tas d’histoires à te glacer le sang… Qui sait ? Peut-être récolteras-tu des sorts, ou des bonbons ? .

Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr

