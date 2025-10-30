Lecture d’Halloween Bibliothèque Plomeur

Lecture d’Halloween

Bibliothèque 2 place de l’Eglise Plomeur Finistère

Début : 2025-10-30 10:30:00

fin : 2025-10-30 11:30:00

La bibliothèque de Plomeur organise une séance de lecture pour les petits à partir de 4 ans sur le thème d’Halloween.

Venez écouter des histoires pleines de mystère et de fantaisie !

Inscriptions par téléphone ou par mail. .

