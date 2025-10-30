Lecture d’Halloween Bibliothèque Plomeur
Lecture d’Halloween Bibliothèque Plomeur jeudi 30 octobre 2025.
Lecture d’Halloween
Bibliothèque 2 place de l’Eglise Plomeur Finistère
Début : 2025-10-30 10:30:00
fin : 2025-10-30 11:30:00
2025-10-30
La bibliothèque de Plomeur organise une séance de lecture pour les petits à partir de 4 ans sur le thème d’Halloween.
Venez écouter des histoires pleines de mystère et de fantaisie !
Inscriptions par téléphone ou par mail. .
Bibliothèque 2 place de l’Eglise Plomeur 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 13 32
