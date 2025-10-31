Lecture d’histoires à mourir de trouille Signy-l’Abbaye
Lecture d’histoires à mourir de trouille Signy-l’Abbaye vendredi 31 octobre 2025.
Lecture d’histoires à mourir de trouille
Médiathèque centre social Yves Coppens Signy-l’Abbaye Ardennes
Lecture d’histoires effrayantes par l’association Les mots passants à l’occasion de la nuit d’Halloween. rendez-vous à la médiathèque de Signy l’Abbaye le 31 octobre de 18h à 21h.
Médiathèque centre social Yves Coppens Signy-l’Abbaye 08460 Ardennes Grand Est +33 3 24 56 93 02 contact@mediathequesignylabbaye.fr
English :
Reading of scary stories by the association Les mots passants for Halloween night. Rendezvous at the Signy l’Abbaye media library on October 31 from 6pm to 9pm.
German :
Lesung von Gruselgeschichten durch den Verein Les mots passants anlässlich der Halloween-Nacht. Treffpunkt in der Mediathek von Signy l’Abbaye am 31. Oktober von 18.00 bis 21.00 Uhr.
Italiano :
Lettura di storie spaventose a cura dell’associazione Les mots passants nella notte di Halloween. Appuntamento alla mediateca di Signy l’Abbaye il 31 ottobre dalle 18.00 alle 21.00.
Espanol :
Cuentos de miedo leídos por la asociación Les mots passants en la noche de Halloween. Cita en la mediateca de Signy l’Abbaye el 31 de octubre de 18.00 a 21.00 h.
