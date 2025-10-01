Lecture d’histoires Chatulivre Chatuzange-le-Goubet

Lecture d’histoires Chatulivre Chatuzange-le-Goubet mercredi 1 octobre 2025.

Lecture d’histoires Chatulivre

place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01 10:30:00

fin : 2025-10-01

Date(s) :

2025-10-01 2025-10-04

Monique et Isabelle ont le plaisir de vous inviter à la bibliothèque pour une lecture d’histoire autour du thème de l’automne; tout le monde est le bienvenu, autant les enfants de 3 à 10 ans (sous la responsabilité d’un adulte), que les adultes eux-mêmes.

.

place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 29 26 chatulivre@orange.fr

English :

Monique and Isabelle are pleased to invite you to the library for an autumn-themed story reading; everyone is welcome, from children aged 3 to 10 (under adult supervision), to adults themselves.

German :

Monique und Isabelle freuen sich, Sie in die Bibliothek einzuladen, um Ihnen eine Geschichte zum Thema Herbst vorzulesen. Alle sind willkommen, sowohl Kinder von 3 bis 10 Jahren (unter der Verantwortung eines Erwachsenen) als auch Erwachsene.

Italiano :

Monique e Isabelle sono liete di invitarvi in biblioteca per una lettura di storie sul tema dell’autunno. Tutti sono i benvenuti, bambini dai 3 ai 10 anni (con la supervisione di un adulto) e adulti stessi.

Espanol :

Monique e Isabelle están encantadas de invitarle a la biblioteca para una lectura de cuentos sobre el tema del otoño. Todos son bienvenidos, niños de 3 a 10 años (con la supervisión de un adulto) y los propios adultos.

L’événement Lecture d’histoires Chatulivre Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2025-09-24 par Valence Romans Tourisme