Lecture d’histoires de Noël avec Delphine La Galerne Le Havre

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime
Début : 2025-12-07 10:30:00
fin : 2025-12-07
Vous avez envie d’écouter de belles histoires de Noël ? Delphine va lire une sélection d’albums pour les enfants à partir de 3 ans. Et tout le monde peut venir avec son plus joli pull de Noël !
Pour les enfants à partir de 3 ans.
Entrée libre. .
