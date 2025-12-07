Lecture d’histoires de Noël avec Delphine La Galerne Le Havre

Lecture d’histoires de Noël avec Delphine

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:30:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Vous avez envie d’écouter de belles histoires de Noël ? Delphine va lire une sélection d’albums pour les enfants à partir de 3 ans. Et tout le monde peut venir avec son plus joli pull de Noël !

Pour les enfants à partir de 3 ans.

Entrée libre. .

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 22 52

