Lecture d’histoires de Noël Médiathèque Magnac-sur-Touvre

Lecture d’histoires de Noël Médiathèque Magnac-sur-Touvre mercredi 17 décembre 2025.

Lecture d’histoires de Noël

Médiathèque 38 ter rue Victor Hugo Magnac-sur-Touvre Charente

Début : 2025-12-17 10:30:00

fin : 2025-12-17 12:00:00

2025-12-17

Venez écouter les histoires de Noël contées par l’équipe de la médiathèque.



Pour les enfants, à partir de 2 ans.

Médiathèque 38 ter rue Victor Hugo Magnac-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 37 14 58 bibliotheque.magnac@gmail.com

English :

Come and listen to Christmas stories told by the mediatheque team.



For children aged 2 and over.

German :

Hören Sie sich die Weihnachtsgeschichten an, die vom Team der Mediathek erzählt werden.



Für Kinder ab 2 Jahren.

Italiano :

Venite ad ascoltare le storie di Natale raccontate dal team della mediateca.



Per bambini dai 2 anni in su.

Espanol :

Ven a escuchar cuentos de Navidad contados por el equipo de la mediateca.



Para niños a partir de 2 años.

