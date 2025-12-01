Lecture d’histoires de Noël Médiathèque Magnac-sur-Touvre
Lecture d’histoires de Noël Médiathèque Magnac-sur-Touvre mercredi 17 décembre 2025.
Lecture d’histoires de Noël
Médiathèque 38 ter rue Victor Hugo Magnac-sur-Touvre Charente
Début : 2025-12-17 10:30:00
fin : 2025-12-17 12:00:00
2025-12-17
Venez écouter les histoires de Noël contées par l’équipe de la médiathèque.
Pour les enfants, à partir de 2 ans.
Médiathèque 38 ter rue Victor Hugo Magnac-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 37 14 58 bibliotheque.magnac@gmail.com
English :
Come and listen to Christmas stories told by the mediatheque team.
For children aged 2 and over.
German :
Hören Sie sich die Weihnachtsgeschichten an, die vom Team der Mediathek erzählt werden.
Für Kinder ab 2 Jahren.
Italiano :
Venite ad ascoltare le storie di Natale raccontate dal team della mediateca.
Per bambini dai 2 anni in su.
Espanol :
Ven a escuchar cuentos de Navidad contados por el equipo de la mediateca.
Para niños a partir de 2 años.
L’événement Lecture d’histoires de Noël Magnac-sur-Touvre a été mis à jour le 2025-09-27 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême