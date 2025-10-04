Lecture d’histoires (en folie) Médiathèque du centre-ville Saint-Denis

Lecture d’histoires (en folie) Samedi 4 octobre, 10h30 Médiathèque du centre-ville Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Pour la deuxième édition de Biblis en folie, trois journées nationales dédiées aux médiathèques, venez écouter en famille des histoires, que vous aimerez à la folie, où les bibliothèques et la lecture tirent furieusement la couverture à elles (sans pour autant avoir la folie des grandeurs) !

PUBLIC FAMILIAL | ACCÈS LIBRE

Médiathèque du centre-ville Place de la Légion d’Honneur, 93200 Saint-Denis, France Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France 0171863200 https://www.mediatheques-plainecommune.fr

© Jean-Marc Denglos