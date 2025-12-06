Lecture d’histoires et contes de Noël Saint-Amarin
La Médiathèque l’Etoffe des Mots à Fellering proposera aux petits et grands de se plonger dans le temps si particulier et magique de la période de Noël.
Place des Diables Bleus Saint-Amarin 68550 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 39 64 00
English :
The Médiathèque l?Etoffe des Mots in Fellering offers young and old alike the chance to immerse themselves in the magical Christmas season.
German :
Die Mediathek l’Etoffe des Mots in Fellering bietet Groß und Klein die Möglichkeit, in die ganz besondere und magische Zeit der Weihnachtszeit einzutauchen.
Italiano :
La Médiathèque l’Etoffe des Mots di Fellering offrirà a grandi e piccini la possibilità di immergersi nel periodo speciale e magico del Natale.
Espanol :
La Médiathèque l’Etoffe des Mots de Fellering ofrecerá a grandes y pequeños la oportunidad de sumergirse en la época especial y mágica de la Navidad.
