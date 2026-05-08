Lecture d’histoires Petits et grands héros Médiathèque Magnac-sur-Touvre

Magnac-sur-Touvre

Lecture d’histoires Petits et grands héros

Médiathèque 38 ter rue Victor Hugo Magnac-sur-Touvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:30:00

fin : 2026-07-08 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Dans le cadre de l’action nationale Partir en livre , la médiathèque propose une lecture d’histoires autour du thème petits et grands héros , pour les enfants à partir de 2 ans.

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Médiathèque 38 ter rue Victor Hugo Magnac-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 37 14 58 bibliotheque.magnac@gmail.com

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English :

As part of the national Partir en livre initiative, the multimedia library is offering a story reading on the theme of big and small heroes , for children aged 2 and over.

L’événement Lecture d’histoires Petits et grands héros Magnac-sur-Touvre a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême