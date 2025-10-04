Lecture d’histoires sur l’automne Route du Peuch Coly-Saint-Amand

Lecture d’histoires sur l’automne Route du Peuch Coly-Saint-Amand samedi 4 octobre 2025.

Lecture d’histoires sur l’automne

Route du Peuch Bibliothèque de Saint Amand de Coly Coly-Saint-Amand Dordogne

Gratuit

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Lecture d’histoires et activités sur l’automne.

Pour les enfants de 4 à 9 ans.

Route du Peuch Bibliothèque de Saint Amand de Coly Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 18 79 09

English : Lecture d’histoires sur l’automne

Reading stories and activities about autumn.

For children aged 4 to 9.

Free

German : Lecture d’histoires sur l’automne

Vorlesen von Geschichten und Aktivitäten zum Thema Herbst.

Für Kinder von 4 bis 9 Jahren.

Kostenlos

Italiano :

Lettura di storie e attività sull’autunno.

Per bambini dai 4 ai 9 anni.

Gratuito

Espanol : Lecture d’histoires sur l’automne

Lectura de cuentos y actividades sobre el otoño.

Para niños de 4 a 9 años.

Gratis

