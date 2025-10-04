Lecture d’histoires sur l’automne Route du Peuch Coly-Saint-Amand
Lecture d’histoires sur l’automne Route du Peuch Coly-Saint-Amand samedi 4 octobre 2025.
Lecture d’histoires sur l’automne
Route du Peuch Bibliothèque de Saint Amand de Coly Coly-Saint-Amand Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Lecture d’histoires et activités sur l’automne.
Pour les enfants de 4 à 9 ans.
Gratuit
Lecture d’histoires et activités sur l’automne.
Pour les enfants de 4 à 9 ans.
Gratuit .
Route du Peuch Bibliothèque de Saint Amand de Coly Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 18 79 09
English : Lecture d’histoires sur l’automne
Reading stories and activities about autumn.
For children aged 4 to 9.
Free
German : Lecture d’histoires sur l’automne
Vorlesen von Geschichten und Aktivitäten zum Thema Herbst.
Für Kinder von 4 bis 9 Jahren.
Kostenlos
Italiano :
Lettura di storie e attività sull’autunno.
Per bambini dai 4 ai 9 anni.
Gratuito
Espanol : Lecture d’histoires sur l’automne
Lectura de cuentos y actividades sobre el otoño.
Para niños de 4 a 9 años.
Gratis
L’événement Lecture d’histoires sur l’automne Coly-Saint-Amand a été mis à jour le 2025-09-24 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère