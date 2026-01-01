LECTURE D’HIVER À VIALAS

l’EHPAD Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Rendez-vous à L’EHPAD de Vialas pour une soirée de lecture placée sous le signe du partage et de la mémoire. Manon Bilhaut et Nicolas Michel, nous feront entendre Les châtaigniers en parlent encore de Gérard Léautier.

La lecture sera suivie d’une soupe partagée. Participation libre.

Rendez-vous à 18h pour une soirée de lecture placée sous le signe du partage et de la mémoire.

Nous aurons le plaisir de retrouver Manon Bilhaut et Nicolas Michel, déjà venus l’an passé pour une lecture remarquée, qui reviennent cette année poursuivre la mise en voix des textes de Gérard Léautier.

Ils nous feront entendre Les châtaigniers en parlent encore .

Les résidents de l’EHPAD nous font l’honneur d’être nos hôtes pour ce moment d’écoute et de transmission. La lecture sera suivie d’une soupe partagée. Chacun peut, s’il le souhaite, apporter un mets ou une boisson à partager.

Participation libre, chacun selon ses moyens et en soutien à l’association qui porte cet événement. .

l’EHPAD Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 7 64 24 18 59 vivreavialas@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us at the EHPAD de Vialas for an evening of reading and sharing. Manon Bilhaut and Nicolas Michel will read Les châtaigniers en parlent encore by Gérard Léautier.

The reading will be followed by a shared soup. Free admission.

L’événement LECTURE D’HIVER À VIALAS Vialas a été mis à jour le 2026-01-13 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère