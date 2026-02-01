LECTURE D’HIVER À VIALAS Vialas

LECTURE D’HIVER À VIALAS

2026-02-21 19:00:00

La Compagnie La femme blanche vous présente la lecture vivante On n’est pas plus cons que des fleurs ?! Pénétrer de plein fouet dans l’esprit de Reiser, cet observateur éclairé de la condition humaine ( à partir de 15 ans).

La lecture sera suivie d’un repas partagé. Participation libre.

Rendez-vous à 19h pour une soirée de lecture placée sous le signe du partage et de la mémoire.

La lecture sera suivie d’un repas partagé.

Trajet fléché à partir de Vialas, covoiturage conseillé.

Participation libre, chacun selon ses moyens et en soutien à l’association qui porte cet événement .

hameau de Castagnols Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 7 64 24 18 59 vivreavialas@gmail.com

English :

La Compagnie La femme blanche presents the lively reading On n’est pas plus cons que des fleurs?! Enter the mind of Reiser, that enlightened observer of the human condition (ages 15 and up).

The reading will be followed by a shared meal. Free admission.

