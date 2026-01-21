Lecture d’hiver Amilly
Lecture d’hiver Amilly vendredi 6 février 2026.
264 Rue de la Mère Dieu Amilly Loiret
Début : 2026-02-06 20:00:00
fin : 2026-02-06
2026-02-06
Lecture à haute voix d’un texte littéraire contemporain, en une heure.
Une soirée d’hiver pour faire entendre et résonner les mots en simplicité.
A partir de 15 ans, sur réservation .
264 Rue de la Mère Dieu Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 09 55
English :
Winter reading
