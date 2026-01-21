Lecture d’hiver Amilly

Lecture d’hiver

264 Rue de la Mère Dieu Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 20:00:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Lecture à haute voix d’un texte littéraire contemporain, en une heure.

Une soirée d’hiver pour faire entendre et résonner les mots en simplicité.

A partir de 15 ans, sur réservation .

264 Rue de la Mère Dieu Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 09 55

English :

Winter reading

