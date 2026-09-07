Lecture doudou des petits monstres Thionville
mercredi 7 octobre 2026 · Thionville
Informations pratiques
Thionville
Lecture doudou des petits monstres
1 place André Malraux Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-10-07 09:30:00
fin : 2026-10-07 10:30:00
Date(s) :
2026-10-07
Des lectures adaptées aux tout-petits et à leurs parents afin de leur faire explorer l’univers du livre à travers les matières, formes et couleurs. Des moments de découvertes où tous les sens sont en éveil ! Petits frissons sur la peau, que se passe-t-il ? Un terrible monstre surgit …
Sur inscription via https://urls.fr/BwTvPmEnfants
0 .
1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Storytime sessions tailored for toddlers and their parents, designed to help them explore the world of books through textures, shapes, and colors. Moments of discovery that awaken all the senses! A little shiver runs down your spine—what’s happening? Is a terrifying monster about to appear?
Registration required at https://urls.fr/BwTvPm
L’événement Lecture doudou des petits monstres Thionville a été mis à jour le 2026-09-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
À voir aussi à Thionville (Moselle)
- Fête foraine d’automne Thionville 16 septembre 2026
- Caranusca Les Passerelles 2026 Thionville 16 septembre 2026
- Présentation de livres d’artistes Thionville 16 septembre 2026
- Caranusca Les Passerelles 2026 Thionville 16 septembre 2026
- Etudiants à Thionville Thionville 17 septembre 2026