Informations pratiques

Thionville

Lecture doudou des petits monstres

1 place André Malraux Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-10-07 09:30:00

fin : 2026-10-07 10:30:00

Date(s) :

2026-10-07

Des lectures adaptées aux tout-petits et à leurs parents afin de leur faire explorer l’univers du livre à travers les matières, formes et couleurs. Des moments de découvertes où tous les sens sont en éveil ! Petits frissons sur la peau, que se passe-t-il ? Un terrible monstre surgit …

Sur inscription via https://urls.fr/BwTvPmEnfants

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1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr

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English :

Storytime sessions tailored for toddlers and their parents, designed to help them explore the world of books through textures, shapes, and colors. Moments of discovery that awaken all the senses! A little shiver runs down your spine—what’s happening? Is a terrifying monster about to appear?

Registration required at https://urls.fr/BwTvPm

L’événement Lecture doudou des petits monstres Thionville a été mis à jour le 2026-09-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME